TVO-Frauen peilen Heimsieg an

Nach fünf Wochen Spielpause in der Bezirksliga geht es am Sonntag (13.15 Uhr, Sportzentrum Lichtenfels) mit dem Spielbetrieb für die Oberwallenstadter Handballfrauen weiter.

Gegen den TSV Burgebrach streben die TVOlerinnen einen Sieg an, wenngleich der Tabellenletzte nicht unterschätzt werden sollte. Der TVO rangiert nach drei absolvierten Partien auf dem dritten Platz und könnte mit einem Erfolg am Sonntag nach Punkten mit dem Zweiten TS Coburg gleichziehen. Genug Motivation also für die Spielerinnen um Trainer Simon Schröck, den Burgebracherinnen keine Gastgeschenke zu machen. Der TVO muss dem TSV von Beginn an sein Spiel aufzwingen und darf ihn nicht zur Entfaltung kommen lassen. gü