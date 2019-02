TVO baut auf hilfsbereite Menschen

Kathrin Müller ist seit einem Jahr die Vorstandsvorsitzende beim Turnverein Oberwallenstadt. Bei der Generalversammlung blickte sie auf ein gutes Jahr mit positiver Entwicklung bei den Finanzen zurück.

In ihrem kurzen Resümee im Vereinsheim dankte Kathrin Müller vor allem den vielen Helfern, ohne die es beim TVO nicht laufen würde. Sie freute sich über das Plus in der Vereinskasse, über das später die Hauptkassierin Renate Krippner genauer berichtete. Spenden hätten es ermöglicht, dass für die Turnerinnen 2018 eine Airtrackbahn angeschafft werden konnte. Diese aufblasbare Matte ermögliche zum Beispiel das gelenkschonende Einüben von Salti und Flickflacks.

IT-Rechtsanwalt hinzuziehen

Internetbeauftragter Norbert Kremer erläuterte, was die neuen Datenschutzrichtlinien für den Verein bedeuten würden. Es fehle in der derzeitigen TVO-Satzung ein entsprechender Passus. Momentan müssten alle Neumitglieder ein Zusatzblatt zum Datenschutz unterschreiben. Er schlug vor, einen fachkundigen IT-Rechtsanwalt hinzuzuziehen, damit eine auf den Verein zugeschnittene Ergänzung erreicht werde. Eine Mustersatzung, wie Monika Faber nachfragte, sei hierbei nicht ausreichend. Renate Krippner beantragte schließlich eine Abstimmung, dass die Satzung geändert werden könne. Dabei würden selbstverständlich die Kosten im Auge behalten. Alle Anwesenden gaben grünes Licht für die erforderliche Satzungsänderung, die der Vorstand nun in die Wege leiten wird.

Verdiente Mitglieder geehrt

Anträge und Wünsche lagen keine vor, so dass Ehrungen für langjährige Mitglieder und die Würdigung verdienstvoller Mitglieder und Nichtmitglieder folgten. Renate Krippner lag das besonders am Herzen: "Man muss nicht Mitglied sein, um helfen zu können. Es gibt eben Menschen, die sind einfach immer da, wenn man sie braucht."

Auch bei den Sportabzeichen seien einige Mitglieder schon viele Jahre erfolgreich dabei, 2018 konnte sogar ein neuer Rekord erzielt werden.

Kathrin Müller wies am Ende der harmonischen und gut besuchten Generalversammlung auf den Kinderfasching am Sonntag, 3. März, und den Preisschafkopf mit Schnauzturnier am Freitag, 8. März, hin. Geehrt wurden: Susanne Lausch, Antje Lutz, Nils Nikol (15 Jahre), Anita und Udo Engelhardt, Monika Faber, Horst Schamberger (25 Jahre), Birgit Höhn (40 Jahre), Ursula Gack, Renate Krippner, Günter Lintzmeyer, Bernhard Lutter (50 Jahre), Hans Barnikel, Heinrich Fuß, Josef Kotschenreuther (60 Jahre).

Für ihre besonderen Verdienste wurden mit Bronze geehrt: Nadine Hagel, Daniela Borchert, Josefine Popp, Katharina Hofmann, Nina Scholz, Isabella Schadt, Jule Trinkwalter, Monika Bätz, Ramona Oppel, Rainer Hofmann, Christine Ott, Wolfgang Bätz und Dimitri Pazer. Silber erhielten Catrin Peplinsky, Mona Riegler, Susanne Lausch und Kathrin Müller. mfi