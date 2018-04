TVM-Talente spielen Quali

Zwei Nachwuchsteams des TV Marktleugast sind in der Jugend-Qualifikation im Einsatz. Diese ist maßgebend für die Ligen-Einteilung der neuen Saison.

Die weibliche C-Jugend hat das Ziel Bezirksoberliga. Mut macht, dass die D-Jugend mit 28:2 Punkten Meister der Bezirksliga geworden ist. Nun soll es eine Altersklasse höher mit der Bezirksoberliga klappen. In der ersten Quali-Runde in Nürnberg Altenfurt treten sie am Sonntag in einer Vierergruppe gegen Favorit HSV Bergtheim, HC Hersbruck und Gastgeber TSV Altenfurt an. Die Teams auf den Plätzen 1 bis 3 schaffen den Sprung in Quali-Runde 2.

Die männliche C-Jugend der Marktleugaster wurde mit 26:2 Punkten Bezirksliga-Meister und strebt nun die Landesliga an. Da HaSpo Bayreuth und der HSC Coburg in der Bayernliga-Quali ihr Glück versuchen, will sich der TVM als einziges oberfränkisches Team in der Landesliga behaupten. Beim Turnier in Rimpar am Sonntag ist mindestens Platz 3 in der Fünfergruppe das Ziel, da dieser die Qualifikation für das nächste Turnier bringt. Im ersten Spiel trifft der TVM auf Favorit DJK Rimpar II, dann folgen Partien gegen DJK Neumarkt,TV 77 Lauf und SpVgg Giebelstadt. pf