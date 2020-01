TVK zum Derby nach Bergrheinfeld

Für die Handballer des TV Königsberg beginnt die Rückrunde in der Bezirksliga Unterfranken Nord. Gastgeber am heutigen Samstag um 18 Uhr in der Dreifachturnhalle des Bergrheinfelder Sportzentrums ist der TSV Bergrheinfeld, trainiert vom ehemaligen Königsberger Coach Willi Barthelmes. Nach den Niederlagen in den letzten beiden Spielen gilt es für die Königsberger, im Derby nun wieder einen Sieg zu erringen. Obwohl die "Gelb-Schwarzen" das Hinspiel deutlich gewonnen haben, ist ein Sieg keineswegs selbstverständlich. Die Bergrheinfelder zeichnen sich besonders durch ihre Heimstärke aus, es gelang ihnen zu Hause sogar, den ansonsten ungeschlagenen Tabellenführer aus Mellrichstadt zu besiegen. Zudem sind dem Bergrheinfelder Trainer Barthelmes natürlich alle Spieler und auch viele Spielzüge der Königsberger gut bekannt. Die Gäste müssen also ihr Bestes geben, um den Anschluss an die Führenden in der Tabelle nicht zu verlieren. Sein Erfolg bringendes Tempospiel konnte der TVK in den letzen beiden Partien nicht aufziehen. red