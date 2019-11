TVK zu Gast in Karlstadt

Die Handballer des TV Königsberg (2.) sind in der Bezirksliga Unterfranken Nord an diesem Samstag (19 Uhr) beim TSV Karlstadt (4.) gefordert. Nach der 26:32-Niederlage gegen den Spitzenreiter TSV Mellrichstadt am vergangenen Wochenende liegt damit erneut eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe vor der Mannschaft. Erfahrungsgemäß tut sich der TVK in Karlstadt immer schwer, was wohl an der Heimstärke des Gegners liegt, der in dieser Saison bisher alle Spiele in eigener Halle gewonnen hat. Dennoch sollte es dem Königsberger Team von Simon Schweßinger möglich sein, zwei Punkte in der Halle des Gymnasiums zu holen, wenn ein hohes Tempo gespielt wird und die Torchancen verwandelt werden. Ein Sieg wäre immens wichtig, um weiter Aussichten auf die Tabellenführung zu haben. bba