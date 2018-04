TVK viermal auf dem ersten Platz

Mit 16 Mannschaften erreichten die Turngau-Vereine im Wettkampf "One open" nicht die Teilnehmer-Zahl der Vorjahre, was eindeutig dem ungünstigen Termin geschuldet war. Mit sieben Mannschaften stellte der TV Ketschendorf allein fast die Hälfte aller Mannschaften und sicherte sich von den sechs ausgeschriebenen Wettkampfklassen vier Titel.

Die WK11, in der eine Turnerin zwingend dem Jahrgang 2007 angehören musste, während die weiteren drei zum Team zählenden Turnerinnen älter oder jünger sein durften, war mit sechs Mannschaften am stärksten besetzt.

Mit einem gehörigen Abstand von 24,90 Punkten konnten die jungen Turnerinnen des TV Ketschendorf in WK09 (2009 + drei) den Sieg vor der SG Rödental einfahren. Platz drei ging an die Spvg Ahorn, die es auf 204,80 Punkte brachte und in dieser Klasse die jüngste Mannschaft ins Rennen schickte.



Annika Heckel war die Beste

Die Plätze eins bis drei der inoffiziellen Einzelwertung in der Klasse der Jüngsten holten sich die Ketschendorferinnen Annika Heckel (63,40 P.), Salome Umlauff (58,35) und Lisl Lengdobler (57,30). Annika erwies sich in dieser Klasse an allen Geräten als die Beste, während sich Lisl am Stufenbarren als guter Nachwuchs erwies.

In WK11 (Jgg. 2007 + drei) hatte der TV Ketschendorf zwei Mannschaften melden können und musste sich gegen die SG Rödental, TS Kronach, TSV Neukenroth und gegen den TV Unterrodach behaupten. Mit 245,60 : 233,05 ging das Punkteduell an den TV Ketschendorf gegen die etwas jüngere Mannschaft von der SG Rödental.

Die höchsten Punkzahlen lieferten in dieser WK für die TVK-Mannschaft Mialotta Peschla (65,25) und Michelle Moore (64,40) und für die SG Rödental Mia Bauer (60,95) ab.

An den einzelnen Geräten überzeugten Mialotta Peschla vom TVK beim Sprung (16,85), Balken (16,80) und Boden (16,80); gute 16,90 Punkte wurden am Stufenbarren gegeben für Michelle Moore vom TVK. Für die SG Rödental zeichnete sich Vanessa Hinzer aus mit bemerkenswerten 16,60 Punkten auf dem Balken; Vanessa "überwand" als Vierte der inoffiziellen Einzelwertung auch die 60-Punkte-Marke.



Engelke war die Sprungbeste

In der WK13 stellte sich nur der TV Ketschendorf den Kampfrichterinnen, wobei sich die 1. Mannschaft überlegen gegen TVK 2 durchsetzen konnte. Mit 60,35 Punkten blieb Lana Engelke knapp über 60 Punkten und war mit 15,40 die Sprungbeste, mit 15,10 Beste auf dem Balken und sicherte sich mit 16,35 auch die höchste Bodenwertung der WK13, gefolgt von Isabella Lipinska, die es auf 15,65 brachte. Die höchste Stufenbarren-Wertung ging in dieser WK an Elena Butterhof.

In WK17 (2001 + drei) musste die SG Rödental zwar ohne Konkurrenz an die Geräte, konnte aber mit Alina Gerber und Franziska Höhn zwei Turnerinnen aufbieten, die sich mit 66,45 und 62,60 gut in Szene setzten. Alina zeigte am Stufenbarren die P9 und erhielt für ihre Leistung 17,10 Punkte und sorgte auch am Sprung mit 16,90 für die höchste Wertung ihrer Mannschaft.

Zu einer souveränen Angelegenheit wurde W19 (1999 + drei) für die Ketschendorferinnen Anna Rogler, Steffi Gleißner, Maria Herrich-Schäffer und Lina Zimmermann, die sich mit 281,00 zu 243,00 gegen die TS Kronach an allen Geräten gut aufgelegt präsentierten. Die TVK-Mannschaft hatte mit Lina Zimmermann die überragende Turnerin des gesamten Wettkampftages: 73,35 Gesamt-Punkte waren das Maß aller Dinge.

Lina musste nur am Sprung (18,10) ihren beiden älteren Mannschafts-Kolleginnen Steffi Gleißner (Tageshöchstwertung mit 18,35) und Maria Herrich-Schäffer (18,20) die Bestmarken überlassen. Am Stufenbarren zeigte Lina als Mannschafts-Jüngste mit 18,60 eine derzeit kaum zu überbietende P9 und beeindruckte am Balken mit konzentrierter Sicherheit, die ihr 18,00 einbrachte.



Lob für Herrich-Schäffer

Für ihre Bodendarbietung erhielt sie starken Applaus des Publikums und von den Kampfrichterinnen 18,65 (!) Punkte. Bei den P-Stufen sind 70 Punkte eine Messlatte, die von ganz wenig Turnerinnen übersprungen wird: Maria Herrich-Schäffer von der TVK-Siegermannschaft war mit 71,95 Punkten als zweitbeste Turnerin des Tages maßgeblich am Sieg der TVK-Mannschaft beteiligt.



TSK zeigt respektable Leistung

Die TS Kronach hatte ihre beste Turnerin die in vielen Wettkämpfen erfahrene Yvonne Ultsch, die nach längerer Verletzungspause schon wieder gute 64,90 Punkte turnen konnte. Mit 62,50 lieferte auch Franziska Beitzinger für die TSK-Mannschaft eine respektable Leistung ab. Stark verbessert zeigte sich mit Cornelia Gröger die älteste Kronacher Turnerin am Sprung mit 17,55 Punkten, die sie für ihren "Halb-halb" zugesprochen bekam. wtl