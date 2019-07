TVK ist stolz auf Staubitzer, Kolb und Dietz

Bei den bayerischen Meisterschaften im Gerätturnen wurde den Zuschauern im Wettkampf der neun- bis elfjährigen Turnerinnen toller Sport auf hohem Niveau geboten. Jeweils eine Turnerin pro Altersklasse stellte der TV Ketschendorf mit Emma Kolb (Jahrgang 2010), Frieda Staubitzer (2009) und Mara Dietz (2008).

Kolb turnte eine elegante Übung am Schwebebalken, brachte den Bogengang rückwärts und den gespreizten Flickflack sicher in den Stand, musste dann aber beim Rad das Gerät verlassen. Trotzdem reichte dies noch für die dritthöchste Wertung. Sie erreichte mit der Turntalentschule Stein Rang 2 in der Mannschaftswertung und wurde in der Einzelwertung Fünfte.

Frieda Staubitzer steigerte sich nochmals. Die akrobatischen Elemente am Boden, sowei ihre beiden Sprungversuche turnte sie mit guter Höhe und wurde mit tollen 16,100 Punkten am Sprung belohnt. Am Stufenbarren brachte sie die Verbindung Kippe-Handstand genau auf den Punkt und am Schwebebalken gelang ihr eine Übung mit Anerkennung des vollen Schwierigkeitswertes.

Auch sie startete für die TTS Stein und wurde mit dieser Bayerischer Vizemeister. In der Einzelwertung belegte sie den für sie optimalen 6. Platz. Die vor ihr platzierten Turnerinnen des Jahrganges 2009 gehören aktuell zu den besten Turnerinnen Deutschlands und sind daher nur sehr schwer einzuholen.

Die Altersklasse 11 war als Einzelwettbewerb ausgeschrieben. Mara Dietz präsentierte mit einem Flugteil vom unteren zum oberen Holm, sowie mit einer Riesenfelge vorwärts im Kammgriff zwei hochwertige Bonuselemente. Auch am Schwebebalken stand sie als Bonusteil das freie Rad. Nach je einem Sturz am Boden und Schwebebalken belegte sie im Mehrkampf Platz 3. Am Sprung, Schwebebalken und Stufenbarren wurde sie Vizemeisterin.

Zu Abschluss des Wettkampftages gingen die Mädchen der Turntalentiade in der bestens ausgestatteten Halle in Unterföhring an die Geräte. Sie turnten ihre Einzelmeisterschaften aus. Sofia Meier Rojas, die erst seit einem halben Jahr beim TV Ketschendorf trainiert, zeigte starke Leistungen am Sprung und Boden, kann ihr Potenzial am Stufenbarren und Schwebebalken aber aktuell noch nicht ganz ausschöpfen. Trotzdem gelang ihr mit Platz 5 eine Top-Platzierung. Emilia Eckardt turnte einen sturzfreien und für sich einen optimalen Wettkampf. In den letzten Wochen hat sie sich kontinuierlich gesteigert und überraschte mit dem 9. Platz. Dicht dahinter folgte ihre Trainingskameradin Ida Behr, die mit Platz elf bei 25 Turnerinnen nur knapp an den Top Ten vorbei schrammte. Auch sie turnte einen guten Wettkampf und muss im Training nun weiter daran arbeiten, ihr Schwachgerät Sprung zu verbessern, an dem sie noch zu viele Punkte verliert.

Alle drei Turnerinnen sind auf einem guten Weg und der TVK kann mit diesem Trio ein konkurrenzfähiges Team für den Mannschaftswettkampf im Herbst stellen. Als Kampfrichterin für die Ketschendorfer Starterinnen war Alexandra Kuhrau im Einsatz. ks