TVK-Damen in guter Form

Die Tennis-Damen des TV Königsberg haben im vierten Saisonspiel den dritten Sieg feiert. Niederlagen gab es hingegen für die Herren und die Bambinis.

Bezirksklasse 1, Damen

Gegen den TSV Güntersleben gelang den Damen ein knapper 5:4-Erfolg. In den Einzeln erspielte sich keine Mannschaft einen Vorteil. Es stand 3:3. Die Doppelspiele brachten die Entscheidung für die Königsbergerinnen. Durch den Sieg rücken die Damen auf Rang 2 vor. Am Sonntag treten sie beim ungeschlagenen Tabellenführer TSV Maßbach an.

Bezirksklasse 1, Herren

Beim 0:9 gegen Tabellenführer TC Weiß-Blau Würzburg III waren die Herren chancenlos. Den Königsbergern gelang kein einziger Satzgewinn. Weiter geht es für die TVK-Herren am Sonntag gegen den Zweiten TG Veitshöchheim.

Bezirksklasse 1, Bambini

Beim TSC Heuchelhof Würzburg unterlagen die Bambinis mit 2:4. Im Einzel siegten Johann Merz und Jonathan Turner für den TVK. Die beiden Niederlagen im Doppel entschieden die Partie zu Gunsten der Würzburger. sna