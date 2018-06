TVH-Teams auf Titelkurs

Herren, Bezirksklasse 1



TG Schweinfurt II -

TV Haßfurt 1:8





Herren 40, Bezirksklasse 2



TV Haßfurt -

SV Herschfeld 6:3





Mädchen 16, Bezirksklasse 1



TSV Güntersleben -

TV Haßfurt 3:3

Die Tennisteams des TV Haßfurt haben in ihren Punktspielen jüngst je zwei Siege und Unentschieden sowie eine Niederlage eingefahren. Die Herren I und die zweite Herrengarnitur blicken in Richtung Meisterschaft. Auch die Herren 40 haben noch eine Chance auf den Titel.Der TVH blieb am vorletzten Spieltag ungeschlagen und ist somit der klare Meisterschafts- und Aufstiegsfavorit. Im Spitzenmatch musste sich Johannes Heller seinem Kontrahenten knapp mit 6:2, 5:7, 6:10 geschlagen geben. In den weiteren Einzelpartien behielten die "Turner" Julian Zeiß (6:1, 6:3), Lukas Hager (6:4, 6:3), Manuel Hart (6:1, 6:2), Felix Kramer (6:0, 6:0) und Sebastian Schäfer (6:1, 6:0) klar die Oberhand. Im "Einser-Doppel" holte das Duo Hager/Hart mit 7:5, 3:6, 10:8 verdient den Sieg. Die Paarung Heller/Schäfer gewann kampflos, Zeiß/Kramer zeigten mit 6:4, 6:3 ihre Stärke. An diesem Sonntag (10 Uhr) findet das Saisonfinale am Haßfurter Eichelsee gegen den TC WB Würzburg III statt.Die "Vierziger" des TV Haßfurt verteidigten mit einem verdienten Heimsieg den zweiten Tabellenplatz. Im Topspiel gab Marco Gebhardt verletzungsbedingt seine Partie kampflos ab. Während Udo Zehe (6:0, 6:0), Hans Strauß (6:2, 6:2), Jörg Gehles (6:1, 6:1) und Axel Gehles (6:3, 6:1) klar und deutlich die Punkte verbuchten, musste sich Fabian Spitzner mit 3:6, 1:6 seinem Gegner beugen. Im Doppel siegten Zehe/Strauß mit 6:1, 6:0 sowie J. Gehles/A. Gehles mit 7:5, 1:6, 10:6. Das Duo Gebhardt/Spitzner gab das Match kampflos ab. Am kommenden Samstag geht es zum Saisonausklang zum punktgleichen Tabellendritten TC RW Gerolzhofen. Der ebenfalls punktgleiche Tabellenführer TC BW Sulzfeld (zwei Matchpunkte mehr als der TV Haßfurt) muss gegen das Schlusslicht TC Sand ran. Der Kampf um die Meisterschaft bleibt spannend.Trotz der Unterzahl - ein Einzel und ein Doppel gingen kampflos an die Gastgeberinnen - errangen die jungen Haßfurter "Turnerinnen" auswärts ein verdientes Remis. Marie Feustel (7:6, 6:4) und Lilly Oehm (6:4, 6:0) gewannen. Carlotta Lindner hatte mit 1:6, 2:6 das Nachsehen. Im Doppel jubelten Feustel/Oehm mit 4:6, 6:4, 10:5 für den TVH.