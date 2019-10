TVE zeigt zu viel Respekt

Nichts wurde es mit einem Erfolg der Eberner Bezirksoberliga-Handballer im Duell gegen den TV Weidhausen, der seine Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte und mit 32:17 gewann. Die Eberner hatten aus unterschiedlichsten Gründen viele Ausfälle zu beklagen.

Bezirksoberliga, Männer

TV Weidhausen - TV Ebern 32:17

Beide Mannschaften begannen recht nervös, und viele Aktionen blieben Stückwerk. Doch nach einigen Minuten zogen die Lokalmatadoren, gestärkt auch durch den hohen Sieg in ihrem ersten Saisonspiel gegen den TV Gefrees, mit genügend Dampf auf 3:0 davon. Der TV Ebern fand nicht ins Spiel. Durch zahlreiche Fehlwürfe wurden die Hausherren regelrecht dazu eingeladen, einen schnellen Gegenstoß nach dem anderem zu laufen. Dies war ein gut einstudierter Trumpf im Weidhausener Spiel, der sehr oft stach. Infolgedessen war der Zwischenstand von 13:2 in der 19. Minute bereits der aussschlaggebende Faktor für die Heimmannschaft, um das Spielfeld als Sieger zu verlassen. Zehn Minuten lang gelang den Ebernern in dieser Phase kein Tor.

Etwas treffsicherer

Nach der Pause wurden die Anweisungen des Eberner Trainers Johannes Kammer zwar versucht umzusetzen, doch das kümmerte den Gegner wenig. Er setzte sein Spiel leicht und locker durch, ohne auch nur irgendwie in Bedrängnis zu geraten. Immerhin gelang es der jungen Eberner Truppe jetzt in der Abwehr besser dagegenzuhalten. Auch der Angriff zeigte sich etwas treffsicherer, zu einer Aufholjagd reichte es aber nicht. Die Gäste agierten viel zu harmlos. Das Spiel der Eberner Mannschaft, bei denen neun Akteure noch A-Jugend spielen könnten, wirkte nicht flüssig genug. Die Eberner zeigten vor allem in der ersten Halbzeit zu viel Respekt und attackierten die Weidhausener Abwehr nicht hart genug. Dem TV fiel es damit leicht, viele Bälle heraus zu fangen und zahlreiche Gegenstöße erfolgreich abzuschließen. So war die Niederlage zwar verdient, ist aber um einige Tore zu hoch ausgefallen. Es wartet nun viel Arbeit auf den Eberner Trainer, um die Jungs für das nächste schwere Auswärtsspiel am Samstag in Rehau gegen den Absteiger HSV Hochfranken wieder aufzurichten. di TV Ebern: T. Batzner (7), Görtler (4), Ruppert (2), Hippeli (2), Müller (2), Groh, Nembach, Geuß, Bögendörfer, Senff, Schad, Ospel, Kröner