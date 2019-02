TVE-Teams wollen an der Spitze bleiben

Für die Tischtennisherren und die Junioren des TV Ebern steht in den Bezirksoberligen am Samstag ein Heimspiel auf dem Programm. Bereits um 10 Uhr empfängt der Eberner Nachwuchs die Mannschaft des TSV Untersiemau.

Die "Turner" sind in diesem Duell klarer Favorit. Sie können sich keinen Ausrutscher erlauben - selbst eine Punkteteilung würde schmerzen. Die TVE-Junioren führen punktgleich mit dem TSV Unterlauter die Tabelle an. In der Vorrunde behielten die Eberner mit 8:1 klar die Oberhand.

Auch den Herren sollte die Aufgabe gegen die TTG Neustadt-Wildenheid, am Samstag um 16.30 Uhr keine Probleme bereiten, auch wenn man zuletzt in Weidhausen nur ein Remis heraussprang. Dennoch führen die Eberner weiterhin ungeschlagen die Tabelle vor der TSG Bamberg an - sie sind auf dem besten Weg Richtung Meisterschaft und wollen unbedingt in die Landesliga aufsteigen.

Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg: Sechs Partien stehen noch auf dem Programm des TVE. Im Hinspiel setzte sich die Eberner Truppe gegen die TTG Neustadt-Wildenheid mit 9:4 durch. di