TVE-Jungen feiern Meisterschaft nach Pleite

Die Jungen des TV Ebern sind trotz der Niederlage gegen die TTG Neustadt Meister der Bezirksoberliga.

BOL Oberfranken, Jungen

TV Ebern - TTG Neustadt-Wildenheid 3:8

Trotz der 3:8-Heimniederlage gegen TTG Neustadt-Wildenheid haben die Tischtennisjungen des TV Ebern in der Bezirksoberliga die Meisterschaft eingetütet. Sie liegen nach Minuspunkten punktgleich mit dem TSV Unterlauter an der Spitze, doch hat Unterlauter noch eine Partie in Neustadt zu bestreiten und gegen den TVE verloren. Sie können die Eberner selbst bei einem 9:0-Sieg nicht mehr einholen. In den Einzeln erspielten Vidal (2) und Zimmermann die drei Zähler.

Bezirksliga Gr. 2 Südost Männer

TSV Goßmannsdorf - TTC Sand 9:0

Völlig chancenlos präsentierte sich der mit nur drei Stammspielern angetretene TTC Sand beim Meister Goßmannsdorf und gewann nur vier Sätze.

TV Haßfurt - TTC Kerbfeld II 9:6

Im Kellerduell wehrte sich das punktlose Schlusslicht Kerbfeld II beim Vorletzten Haßfurt nach Kräften, aber unterlag knapp. Haßfurt: Norbert Burkard (2), Thomas Pfeuffer, Klaus Widera, Klaus Merkel (2), Siegbert Veith, Adolf Schieb (2). FC Knetzgau - SV Kleinmünster 9:5

Knetzgau nutzte seine gute Form und gewann nach einer 4:1-Führung nicht zuletzt dank zweier knapper 12:10 Siege im 5. Satz gegen Kleinmünster.

Knetzgau: Michael Troll/Anton Magdalener, Wolfgang Huttner/Ulrich Schnös, Troll (2), Magdalener (2), Stefan Öffner, Huttner (2)

Bezirksklasse A Gr. 4 SO Männer

TV Obertheres - DJK Marktsteinach/L. 3:9

Ersatzgeschwächt war Obertheres im Verfolgerduell gegen Marktsteinach chancenlos.

Obertheres: Sinner (2), Voit

Bezirksklasse B Gr. 4 SO Männer

DJK Happertshausen II - TV Hofheim II 9:2

Mit einer starken Leistung setzte sich Happertshausen II gegen Hofheim II durch und wahrte damit zumindest seine rechnerische Chance auf den Aufstieg.

Hofheim II: Michael Weisheit, Eugen Kneuer.

Bezirksklasse D Gr. 2 SO Männer

TV Haßfurt III - TV Königsberg II 9:4

Mit einem standesgemäßen und sicheren Sieg setzte sich Haßfurt III gegen Königsberg II durch.

Haßfurt III: Chien Thuan Tang/Hartmut Hopperdietzel, Reiner Hülbig/Luis Oehrl, Andreas Oehrl (2), Tang (2), Hülbig, Hopperdietzel, Luis Oehrl.

Königsberg II: Hubert Helmerich/Gerd Kreidl, Kreidl (2), Simone Welsch

Bezirksklasse C Gr. 3 Männer

TTC Sand II - SV Ramsthal III 5:8

Im Spitzenspiel verlor der bisherige Tabellenführer Sand II alle vier knappen Fünfsatzsspiele und somit das Spiel und die Tabellenführung an Ramsthal III.

Sand II: Bernd Schuhmann/Armin Mennel, Claus Wolf (3), Schuhmann

Bezirksklasse B Gr. 1 NO Jungen

TTC Fuchsstadt - FC Knetzgau II 8:2

Eine überraschende Niederlage musste der FC Knetzgau II in Fuchsstadt einstecken, und diese kann dem Tabellenführer die Meisterschaft kosten. Knetzgau: Lukas Klauer (2) SpVgg Untertheres - TTC Kerbfeld 8:2

Verfolger Untertheres gewann souverän beim Schlusslicht Kerbfeld und hat es gegen Haßfurt II selbst in der Hand, die Meisterschaft zu sichern. Untertheres: Florian Appel/Jonas Meißner, Elias Klement/Marco Pfeffer, Appel (2), Meißner (2), Klement (2)

TSV Großbardorf - TV Haßfurt 3:7

Haßfurt gewann beim Tabellennachbarn Großbardorf.

Haßfurt: Benjamin Bock/Gabriel Schlembach, Bock (2), Schlembach jb/di