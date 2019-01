TVE II will Revanche

Revanche ist am heutigen Freitag (20.30 Uhr) beim TV Ebern II, dem Tabellenführer der Tischtennis-Bezirksliga, für die bisher einzige Saisonniederlage gegen den RBV Schorkendorf angesagt. Am zweiten Spieltag musste er ein 6:9 hinnehmen, führt jedoch mit 18:2 Punkten die Tabelle an. Damit liegt der TVE II drei Zähler vor dem TTC Kaltenbrunn und vier Punkte vor dem Schorkendorfer Team. Am Samstag (10 Uhr) empfangen die Jungen des TVE, die mit 13:1 Punkten die Bezirksoberliga anführen, den SV Frensdorf (6.). Die Herren I, Spitzenreiter der Bezirksoberliga, pausieren. di