TV-Team spielte sogar in der Bundesliga

Christian Licha Ein doppeltes Jubiläum feierte dieser Tage die Korbball-Abteilung des TV Haßfurt. Seit nun 50 Jahren gibt es diese Sparte beim Turnverein. Von Anfang an dabei, also ebenfalls seit fünf Jahrzehnten, ist Horst Lohs als Abteilungsleiter die tragende Säule der Korbballer. Zudem war der Haßfurter in den ersten 20 Jahren als Trainer tätig. Zu der Feierstunde in der Stadthalle, die von der ehemaligen stellvertretenden Abteilungsleiterin Helene Friedrich moderiert wurde, fanden sich zahlreiche dem TV und dem Korbball verbundene Sportler und Unterstützer ein.

"Ein halbes Jahrhundert Korbball beim TV Haßfurt ist eine beeindruckende Leistung", sagte Gerd Wolf, der Vorstand für Sport, Veranstaltungen und Organisation, bei seiner Ansprache. Im Frühjahr 1969 schlossen sich Korbball-Spielerinnen der früheren DJK Haßfurt dem Turnverein an. Ursula Müller und Berta Hochmuth ergriffen die Initiative und starteten mit einer kleinen Truppe von 14 Teilnehmern den Aufbau einer Abteilung. Im Herbst 1969 übertrugen laut Wolf die Gründer das Traineramt auf Horst Lohs, der bald darauf auch die Abteilungsleitung übernahm.

Nach bescheidenen Anfängen bezüglich der Ausstattung und Spielmöglichkeiten nahmen die TVler erstmals 1970 an einer Verbandsrunde in der niedrigsten Kreisklasse teil. Die Abteilung wuchs ständig und schließlich schafften es die Damen 2002 (bis 2006) sogar bis in die Korbball-Bundesliga. "Der eigentliche Erfolg aber liegt in der Vermittlung von Werten", stellte Wolf heraus und lobte hierbei Horst Lohs. Als Abteilungsleiter habe er Werte wie Gemeinsamkeit, Engagement, Hilfsbereitschaft und Geselligkeit vermittelt, deren logische Konsequenz der sportliche Erfolg war. Unterstützt bei seiner ehrenamtlichen Arbeit wurde Horst Lohs stets durch seine Frau Hedi, die viele Dinge im Hintergrund erledigte.

Vater und Motor

"50 Jahre sind ein Jubiläumsalter, das gebührend gefeiert werden muss", stellte Altbürgermeister Rudi Eck in seiner Laudatio fest. Die Korbball-Familie habe über diesen langen Zeitraum immer wieder gezeigt, wie positive Vereinsarbeit in die Bevölkerung hineinwirke und vor allem gerne angenommen werde. "Die Korbball-Familie hatte das große Glück, einen Vater zu haben, einen Motor, dem der Sprit nie ausging", hob Eck die Verdienste von Horst Lohs hervor. Sein unermüdlicher, aufopfernder persönlicher Einsatz, seine positive Ausstrahlung und seine einzigartige Begeisterungsfähigkeit seien so alt wie die Korbball-Abteilung selbst. "Über so eine lange Zeit diesen persönlichen Einsatz so überzeugend zu bringen, das verdient allerhöchste Anerkennung und hohen Respekt", lobte Eck.