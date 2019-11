TV-Tanzsportlerinnen auf dem Treppchen

Mit neuen Tänzen im Gepäck reisten die Garde-Solotänzerinnen des TV Sand zu ihrem ersten Turnier des deutschen Verbands für Garde-und Schautanz der Saison nach Hofheim am Taunus in Hessen. In der Hauptklasse (ab 16 Jahre) konnte Lisa-Marie Sarré mit ihrer Choreografie zur Musik der französischen Nationalhymne punkten. Im blau-weiß-roten Kleid überzeugte sie die fünf Wertungsrichter und stand ganz oben auf dem Treppchen, wie der Turnverein mitteilte. Ebenfalls aufs Treppchen, auf Platz drei, schaffte es Lydia Voll, die in dieser Saison erstmals in der Hauptklasse antritt. Nach längerer Verletzungspause wieder am Start, ertanzte sich Jana Weinmann (Hauptklasse) einen sechsten Platz. Rosa Schneider sicherte sich auf ihrem ersten Turnier in der Jugendklasse (ab zwölf Jahre) den vierten Platz. Rang fünf belegte Elisa Bergerhoff (Jugendklasse). Nach einem gelungenen Saisonauftakt freut sich die Tanzsportabteilung auf das eigene Tanzsportturnier am 14./ 15. Dezember in Sand, bei dem Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet werden. red