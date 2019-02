TV-Sportheim hat wieder einen Wirt

Ein Grieche für Ebern: Darüber freuen sich die Vorstandsmitglieder des TV Ebern, Edi Schneider und Mark Waiblinger, und auch die Stadt. Nachdem der bisherige Sportheimwirt Ebern verlassen hatte, war die Gaststätte am Angerstadion verwaist. Die Ausschreibung über ein Internet-Immobilienportal brachte überraschend schnellen Erfolg. Mehrere Bewerber meldeten sich, darunter Dimopoylos Triantafylios, der jetzige Wirt. Er hatte zuvor ein Lokal in Ebrach geführt, aber aufgeben müssen, weil das Haus verkauft wurde, wie die Stadt mitteilte. Bürgermeister Jürgen Hennemann brachte zur Eröffnung ein paar kleine Geschenke der Stadt mit. "Zum einen bereichert ein griechisches Lokal das kulinarische Angebot in Ebern und das Sportheim hat wieder einen guten Wirt," lobte Jürgen Hennemann, selbst auch Mitglied im Vorstand des Turnvereins in Ebern. Er wünschte dem neuen Wirt viel Erfolg und einen langen Aufenthalt in Ebern. red