TV Sand holt drei Mal Gold

Mit 23 Turnerinnen war der TV Sand bei den Jahrgangsmeisterschaften des Turngaus Schweinfurt-Haßberge am Start. Drei Goldmedaillen sowie je eine Silbermedaille und Bronzemedaille waren die Ausbeute.

Der Jahrgang 2010 bewies gleich zu Beginn, dass die Gerätturnabteilung starken Nachwuchs hat. Zwei Mädchen stanauf dem Treppchen. Platz 1 ging an Carla Zull, Rang 3 an Mia Zettelmeier. Bei den 14- und 15-jährigen Turnerinnen sicherte sich Emma Lechner die Goldmedaille. Auch Lara Schmitt zeigte anspruchsvollste Übungen und erreichte im Jahrgang 2002/2003 den zweiten Platz. Am Sprung erreichte sie mit 18,15 von 19,00 möglichen Punkten die Bestwertung des gesamten Wettkampfwochenendes. Im Jahrgang "1996 und älter" sicherte sich Sarah Krines die Goldmedaille. red

Die Platzierungen des TV Sand

Jahrgang 2012: Nala Anton (6. Platz), Jolie Finster (12.) / 2011: Allegra Jurk (24.), Lara Beck (29.), Helena Braun (35.) / 2010: Carla Zull (1.), Mia Zettelmeier (3.), Laura Rippstein (7.), Antonia Hetzel (10.) / 2008: Lara Marie Müller (11.), Antonia Grimmer (12.), Kayla Corbet (15.), Mia Nestmann (19.) / 2007: Hanna Bedenk (6.), Hanna Hetzel (20.), Sina Bedenk (24.), Marlene Witthinrich (31.) / 04/05: Emma Lechner (1.), Mara Söldner (5.), Melina Röder (18.) / 02/03: Lara Schmitt (2.), Jacqueline Hatzenbühler (8.) / 1996 und Älter: Sarah Krines (1.)