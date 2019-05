TV richtet das 40. Frankenwaldturnier aus

Vorsitzender Peter Hänel konnte zur Jahreshaupt-versammlung eine stattliche Anzahl Mitglieder begrüßen. Er berichtete, dass der Verein zur Zeit 105 Mitglieder zähle. Erfreulich sei, dass drei Austritten die Neuaufnahme von drei jüngeren weiblichen Aktiven gegenüberstehe.

Mit einer Schlagerparty im März sei ein erfolgreicher Einstieg in die Eventreihe gelungen. Der Vorsitzende unterstrich, dass ohne diese Einnahmen der Unterhalt der Tennisanlage und somit die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs unmöglich wären.

Der Tennisboom ist insgesamt gewaltig abgeflacht. Davon sei auch Wallenfels nicht verschont geblieben, betonte der Vorsitzende. Die Mitgliederzahl habe sich halbiert. Dem Nachwuchs sollte die größte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Als neuer Kindertrainer konnte Gottfried Will gewonnen werden, der auch das Erwachsenentraining hält.

Der Tennisverein Wallenfels wird nach fünf Jahren wieder Gastgeber für das Frankenwaldturnier sein, an dem weit über 100 Aktive aus Bad Steben, Culmitz, Selbitz, Münchberg und Wallenfels teilnehmen. Dieses Turnier findet vom 8. bis 20. Juli statt. Die Organisation und Durchführung stellt eine sehr große Herausforderung für den Verein dar.

Hänel hofft darauf, dass auch die Wallenfelser Bevölkerung Interesse an dieser sportlichen Großveranstaltung einschließlich der legendären "Players-Night" am 12. Juli zeigen wird. Die regelmäßig im Frühjahr anfallenden Arbeiten wurden im Hinblick auf das Turnier wesentlich erweitert. Leider fänden sich zum Helfen immer nur wenige und immer die gleichen ein. Die Arbeiten des Platzwartes hatte er, Hänel, in den letzten Jahren übernommen. Zur Unterstützung wird ein Platzwart gesucht.

Saisonauftakt

Mit einem Heimspiel der Bambini beginnen am Freitag, 10. Mai, um 15 Uhr die Medenspiele. Zum Auftakt ist ab 17.30 Uhr Uhr auch ein Grillfest, zu dem auch Nichtmitglieder eingeladen sind. Am Freitag, 5. Juli, findet das Salatbufett statt. Am 15. September wird im Tennisheim bzw. auf der Terrasse ein Stadtviertelgottesdienst gehalten. red