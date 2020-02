TV Oberwallenstadt in ruhigem Fahrwasser

Kathrin Müller eröffnete im Vereinsheim die gut besuchte Generalversammlung des TV Oberwallenstadt. Die Vorsitzende blickte auf ein harmonisches Jahr mit sportlichen Erfolgen und geselligem Vereinsleben zurück. Da die Vereinskasse eine erfreuliche Entwicklung genommen habe - durch sparsames Wirtschaften und eine gestiegene Spendenbereitschaft - lud Hauptkassiererin Renate Krippner zu belegten Semmeln und Getränken ein.

Die Zusammenarbeit laufe unbürokratisch und ausgezeichnet, betonte Ingrid Bogdahn für die Tennissparte. Sie wurde einstimmig als Nachfolgerin für den 2019 verstorbenen Revisor Alfons Endres gewählt. Dass der Verein mit seinem stabilen Mitgliederstand (544) in ruhigem Fahrwasser ist, zeigte, dass dem Vorstand keinerlei Anträge und Wünsche vorlagen.

Kathrin Müller und Margit Barsch nahmen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor. Viel Beifall erhielt Magdalena Reinhardt, die dem Turnverein Oberwallenstadt bereits seit 60 Jahren angehört. Sie freute sich über eine Anstecknadel des Bayerischen Landessportverbands (BLSV). Weitere Geehrte: Für 50 Jahre ging eine BLSV-Nadel an Gerlinde Kotschenreuther. Ehrungen des TVO mit Urkunden für 40 Jahre Mitgliedschaft: Ursula Eder, Georg Neder, Udo Neder und Petra Wittmann; für 25 Jahre: Angelika Funk, Florian Held, Klaus Rübensaal, Franziska Schwabe, Franz Vogel jun., Hubert Wittmann und Stefan Zipp; für 15 Jahre: Matthias Dülk und Elvira Rauch.

Vorsitzende Kathrin Müller verwies abschließend auf die anstehenden Termine beim TVO und lud herzlich zu einer Teilnahme ein: Der Kinderfasching am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr, gleichzeitig werden im Jugendraum abseits des Trubels wieder Kaffee und Kuchen angeboten; der Preisschafkopf und parallel dazu das beliebte Schnauzturnier für Jung und Alt am Freitag, 28. Februar, Beginn um 19 Uhr sowie der Familientag mit Spielmobil und sportlichen Vorführungen am Sonntag, 17. Mai. mfi