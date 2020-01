TV Neuses lädt zur Hauptversammlung

Der Turnverein 1894 Coburg-Neuses lädt am Freitag, 31. Januar, ab 19.30 Uhr zur Hauptversammlung mit Neuwahlen ein. Die Versammlung findet in der Vereinshütte neben der Turnhalle statt. Die Tagesordnung ist in den Vereinsschaukästen ausgehängt oder auf der Homepage www.tvcoburg-neuses.de einsehbar. red