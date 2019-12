TV Neuses feiert Wintersonnenwende

Zum Jahresabschlusslädt der Turnverein Neuses zur Wintersonnenwende am Sonntag, 22. Dezember, ab 15.30 Uhr. Treffpunkt ist vor der Turnhalle in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Bei Glühwein und einer warmen Suppe kann man sich auf Weihnachten und das Jahresende einstimmen. Wer vorher noch sportlich aktiv sein möchte, kann am Orientierungslauf für Jedermann teilnehmen. Start ab 15 Uhr. Nähere Auskunft und Anmeldung bis spätestens 15. Dezember, über www.ol-coburg.de oder unter der Telefonnummer 0151/55570339. red