TV Michelau will Revanche

Mit einem Heimspiel starten die Handballer des TV Michelau am Samstag (16 Uhr, Mainfeldhalle) ins Jahr 2019. Gegner ist der HC 03 Bamberg III, gegen den der TVM im Hinspiel mit 17:22 Federn lassen musste. Der TVM hat also noch eine Rechnung offen mit der Bamberger "Dritten" und möchte vor heimischer Kulisse die Fans auf keinen Fall enttäuschen.

Schaut man sich die bisherige Bilanz beider Teams in der Bezirksklasse West an, so geht der TVM durchaus als Favorit ins Rennen. Während nämlich die Korbmacher auf Platz 4 der Tabelle zu finden sind ,müssen sich die Gäste mit dem sechsten Rang begnügen.

Zudem starten die Michelauer nach ihrem Achtungserfolg gegen den Tabellenführer HG Kunstadt II mit Selbstbewusstsein ins neue Jahr. Auch wenn beide Punkte bei den Kunstadtern blieben, die Michelauer hätten dem Tabellenführer bei der 22:23-Niederlage um ein Haar ein Unentschieden abgerungen.

Trainer Borchert erkrankt

Doch muss die Partie erst einmal gespielt werden. Voraussichtlich muss der TVM auf seinen erkrankten Trainer Hans Borchert verzichten, und auch hinter dem Einsatz einzelner Spieler stehen noch Fragezeichen. Das betrifft nicht zuletzt Markus Heide nach seiner Achillessehnenverletzung.

Dennoch ist sich die Michelauer Mannschaftsführung sicher, dass man mit einer schlagkräftigen Truppe gegen die Bamberger auflaufen kann. kag