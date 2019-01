TV Michelau macht zu viele Fehler

Gegen den HC 03 Bamberg III gab es in dieser Bezirksklassen-Saison für die Herren des TV Michelau nichts zu holen. Nach der Niederlage im Hinspiel (17:22) verlor der TVM auch das Heimspiel in der Mainfeldhalle deutlich mit 16:20.

Die Michelauer schafften es nicht, der körperlich überlegenen HC-Abwehr mit schnellem Kombinationsspiel zu begegnen. Vor allem aber leistete sich der TVM in der ersten Hälfte zu viele technische Fehler. Nach der langen Winterpause fehlte es an Schwung und der nötigen Präzision.

Immer wieder versuchten die Teams, ihre Kreisläufer in Szene zu setzen. Zunächst setzte Sascha Bernecker (TVM) auf dieser Position Akzente, doch dann stellten sich die Bamberger immer besser auf ihn ein und nahmen den Gastgebern diese Option in der Offensive. Dennoch entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. In der 23. Minute stand es 8:8. Die Gäste gingen mit einem 9:8 in die Halbzeitpause, da Peter Pawlik die große Ausgleichschance liegen ließ.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts wollten die Michelauer durch einen Torwartwechsel - für den ordentlich spielenden Klaus Müller kam Michael Heide ins Spiel - die Wende einleiten. Doch den erhofften Umschwung gab es nicht. Im Gegenteil: Fünf Mal wurde der großgewachsene Torhüter durch Bogenlampen von der Außenposition überrascht. Auch sein Distanzwurf auf das leere gegnerische Tor ging daneben. So gerieten die Michelauer deutlich in Rückstand. Eine Viertelstunde vor Schluss führten die Gäste vorentscheidend mit 15:10.

Allerdings bäumten sich die Hausherren nochmals auf und kamen bis auf 14:16 (52.) heran, doch eine Zweiminutenstrafe gegen Manuel Fiedler stoppte die Aufholjagd der Michelauer jäh. Die Bamberger nutzten die Überzahl und zogen auf 18:14 davon und ließen sich den Vier-Tore-Vorsprung nicht mehr nehmen. Selbst zwei Zeitstrafen gegen Bamberg in den letzten Minuten änderten nichts am klaren Erfolg der Bamberger Reserve. kag Schiedsrichter: Andrea Dütsch / Tore für TV Michelau: P. Pawlik (5/3), K. Nichols (3), S. Bernecker (2), P. Böhmer (2), D. Pfaff, L. Eisele, M. Fiedler, N. Krügl (alle je 1) / Tore für HC 03 Bamberg III: M. Hornung (9), S. Trenner (4), T. Steinhardt (3/1), S. Kröner (2/1), S. Seidelmann (1), J. Baier (1/1).