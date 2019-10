TV Michelau erwartet Schlusslicht

Die zuletzt recht glücklos agierende HG Hut/Ahorn II erwarten die Bezirksklassen-Handballer des TV Michelau am Samstag (16 Uhr) in der Michelauer Mainfeldhalle. Die Gäste bilden momentan das Schlusslicht in der Liga. Niederlagen gegen den TV Ebern II, die SG Bad Rodach/Großwalbur II und HC Bamberg III haben die HG in dieses Lage gebracht.

Dabei fiel die jüngste gegen die Bamberger recht unglücklich aus. Mit 15:16 musste sich die HG Hut/Ahorn bei der HC-"Dritten" geschlagen geben. Ursache dafür waren unter anderem drei verworfene Strafwürfe. Auch war die HG Hut/Ahorn nur mit acht Spielern in Bamberg angetreten und damit gegen eine komplette Bank der Bamberger klar im Nachteil.

Fans erwarten einen Sieg

Als Tabellenführer darf sich weiter der TV Michelau fühlen, trotz seiner jüngsten 22:30-Niederlage gegen die außer Konkurrenz startende Reserve des TV Weidhausen. Damit scheint die Ausgangssituation für das Samstagsspiel klar zu sein. Die Michelauer Fans hoffen - ja erwarten - einen Sieg, mit dem der TVM seine Führungsrolle untermauern soll. Ihr Verfolger HC Bamberg III ist an diesem Wochenende spielfrei. Die Michelauer müssen sich nach der deutlichen Niederlage im Lokalderby erst einmal wieder finden. Ein Gegner wie die HG Hut/Ahorn II kommt da gerade recht, zumal der Michelauer Trainer Hans Borchert an seinen langfristig anvisierten Aufstiegsambitionen festhalten will. kag