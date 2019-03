TV-Laufgruppe steigt auf die Sommerzeit um

Die Laufgruppe des TV Zeil steigt auf die Sommerzeit um. Der "Lauf ins Wochenende" startet somit ab 5. April wöchentlich immer freitags um 18 Uhr. Treffpunkt ist am Waldparkplatz "Rotes Kreuz" an der Straße in Richtung Bischofsheim. In der Winterzeit findet der Lauf letztmalig am Samstag, 30. März, statt. Der Lauftreff am Tuchanger dienstags um 18 Uhr bleibt unverändert. Alle Jogger und Walker sind eingeladen, je nach Fitness und Kondition die Runde in eigenem Tempo zu absolvieren. Weitere Informationen gibt es bei Martina Wolter unter der Telefonnummer 3183, wie der Turnverein weiter mitteilte. red