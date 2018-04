TV Königsberg stellt sich vor

Am Sonntag, 29. April, stellt sich der TV Königsberg mit seinen sieben Abteilungen (Fußball, Handball, Leichtathletik, Korbball, Radsport, Tennis, Tischtennis) auf dem Sportgelände an der Unfindener Straße vor. Der Verein möchte sich mit dieser Veranstaltung allen Königsbergern und den Bürgern in den Stadtteilen, besonders der jungen Bevölkerung, präsentieren und zeigen, welche Sportarten er in den sieben Abteilungen im Angebot hat. Die Kinder und Jugendlichen sind dazu eingeladen, an 15 Spielstationen ihre sportlichen Fähigkeiten spielerisch unter Beweis zu stellen und vielleicht eine neue Sportart für sich zu entdecken. Start ist um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Sportgelände (anschließend Weißwurstfrühstück). Von 11.30 bis 17 Uhr sind auf dem Sportgelände Spielstationen aufgebaut. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, einen Rundgang durch das Gebäude zu machen und sich über die geplante Sanierung zu informieren. Dazu werden die Baupläne ausgestellt. sn