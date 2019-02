TV Jahn startet in die Faschingssaison

Der Turnverein Jahn Winkels eröffnet am Samstag, 23. Februar, um 19 Uhr die Faschingssaison in der Jahnhalle. Da im Ehrenamt sowieso alle Helden sind und wenn nicht im Ehrenamt, so doch zumindest im Alltag, steht der diesjährige Faschingsball unter dem Motto "Superhelden-Fasching". Gefeiert wird mit Tanz-Garden aus der Umgebung und DJ

Alex.Weitere Highlights werden noch nicht verraten, so heißt es in der Ankündigung des Turnvereins weiter. Außerdem findet in diesem Jahr der erste Teenager-Fasching statt. Am Freitag, 1. März, von 16 bis 20 Uhr bietet das Team des TV Jahn Winkels ein Programm für alle Teens ab zehn Jahren mit DJ Leon, Teen-Cocktails und einem Tanzprogramm an.Den Abschluss der Faschingssaison bildet der Kinderfasching am Sonntag, 3. März. Ab 14 Uhr gibt es Tanz, Spiele und Musik für die Kinder. sek