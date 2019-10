TV Haßfurt vergibt viele Torchancen

Zumindest keine Niederlage kassierten die Fußball-U17-Junioren des TV Haßfurt in ihrem zweiten Heimspiel in der Bezirksoberliga Unterfranken. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg gegen das Tabellenschlusslicht JFG Würzburg Nord erspielten sich Kapitän Tizian Stütz und Co. gegen den TSV Großbardorf ein 2:2. In der U15-Bezirksoberliga brachte der FC Sand mit einer bärenstarken Leistung den noch ungeschlagenen Absteiger Würzburger FV beim 2:2 an den Rande einer Niederlage.

U17-Bezirksoberliga Ufr.

TV Haßfurt - TSV Großbardorf 2:2

Verlief die Anfangsphase noch recht ausgeglichen, verstärkten die Großbardorfer ab der zehnten Spielminute ihre Angriffsbemühungen. Einen Strafstoß verwandelte Luis Richter zur Gästeführung (17.), doch Nils Hacker fing einen Pass des Großbardorfer Torwarts Tim Hofmann ab und schob den Ball an diesem vorbei ins Tor zum bis dato schmeichelhaften 1:1-Ausgleich (30.). Erst in Hälfte 2 übernahmen allmählich die Eichelsee-Kicker das Ruder. Alexander Löwen drückte den Ball schließlich nach einer Hereingabe von Florian Schott zum 2:1 über die Linie (62.). Der TV hatte im Anschluss mehrfach die Gelegenheit die Führung auszubauen und damit das Spiel zu entscheiden. Der dritte Treffer wollte aber nicht gelingen. Im Gegenteil: Großbardorfs Paul Hahn erzielte vier Minuten vor dem Ende den Ausgleichstreffer. Die Kreisstädter liegen in der Tabelle mit vier Zählern weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

U15-Bezirksoberliga

FC Sand - Würzburger FV 2:2 Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als der Sander Torwart Luis Friedrich bei einem Abstoß Noah Nestmann anspielte, der mit dem Rücken zum Tor in Bedrängnis geriet und den Ball an Philipp Bärlein verlor. Der Würzburger ließ im Eins-gegen-Eins dem Torwart der Gastgeber keine Chance. Doch die Jungs von Dirk Bauer, Marco Heumann und Matthias Zull fanden schnell in die Partie zurück. Nur sechs Minuten nach dem Rückstand gelang der Ausgleich durch Nils Hartmann. Die Sander blieben am Drücker und drehten die Partie nach 14 Minuten komplett. Einen Konter schloss Lars Stussak aus kurzer Distanz zum 2:1 ab. Nach Wiederanpfiff versuchte der Würzburger FV die Sander FC-Talente in der eigenen Hälfte einzuschnüren. Bei den Kontergelegenheiten verfehlten die Gastgeber etliche Male das Tor knapp. Besser machten es die nun drückenden Gäste. In der 59. Minute kam eine flache Hereingabe von rechts in den Sander Strafraum, wo der klug eingelaufene Kevin Künzig sie verwerten konnte. In der Nachspielzeit rutschte der Ball nach einem Freistoß von Lukas Zull dem Würzburger Torwart durch die Finger, klatschte aber noch ans Lattenkreuz. red