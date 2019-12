TV-Handballer würdigten die besten Leistungen des Jahres

Usus ist es seit Jahren bei den Handballern des TV Ebern, im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier die erfolgreichsten Spieler mit Pokalen auszuzeichnen.

Bereits am Nachmittag lief die Feier der Nachwuchsteams in der festlich geschmückten Rathaushalle ab. Nach einem Pizzaessen und einem Rückblick auf die Saison stand die Ehrung der Spieler des Jahres auf dem Programm, die mit Spannung von den rund 40 Jugendlichen erwartet worden war und von den Trainern vorgenommen wurde. Die Trophäen gingen bei der D-Jugend an Sophia Kammer und Ferdinand Klehr und bei der C-Jugend an Tonia Berninger. Im Anschluss verbrachten die Mädels den Nachmittag mit verschiedenen Basteleien, während die Jungen ein Turnierkartenspiel durchführten.

Am Abend stand dann die Feier der Erwachsenen und der A-Jugend auf dem Programm. Nach dem Abendessen führte Abteilungsleiter Matthias Batzner, der auch für die musikalische Umrahmung mit Susanne Giebfried und Paul Schad zuständig war, durch das Programm. Nach einer Showeinlage von Johannes Geuß und Luca Ospel und dem "Wichteln" wurde den Mannschaften noch einmal das Jahr 2919 vor Augen geführt.

Höhepunkt war dann die Ehrung der Spieler. Dies waren Franz Weiß (Männer II), Susanne Giebfried (Damen) , Johanna Jung (A-Jugend) und Til Batzner (Männer I). Im Trainerstab brachten sich erfolgreich ein: Michael Vierbücher, Oliver Hohmann, Ute Geuß, Jutta Geuß, Matthias Batzner und Johannes Kammer. Mit weihnachtlichen Weisen klang die Feier aus.