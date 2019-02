TV Ebern zu schwach für Landesliga

Mit der 1:3-Niederlage beim VC 06 Hirschaid dürften die Landesliga-Volleyballer des TV Ebern ihren Saisontiefpunkt erreicht haben. VC Hirschaid - TV Ebern 3:1 Überraschend kam die Niederlage jedoch nicht: Der Kader ist für die Landesliga einfach zu schwach. Mit sechs Spielern - zudem trat Oldie Thomas Rupprecht die Fahrt nach Hirschaid mit an - liefen die Eberner in Hirschaid auf. Die wiederum sind nun punktgleich mit dem TVE. Schlusslicht VC Kallmünz hat einen Punkt weniger auf dem Konto. Trainer Host Hanke waren die Hände gebunden: Das Team stellte sich von alleine auf, Auswechselspiele gab es nicht.

Doch lief es im Auftaktsatz bei den Gästen wie geschmiert. Ebern war hellwach. Sie verschlugen keine Aufschläge, die Feldabwehr und der Block standen kompakt und auch im Angriff setzten sie sich immer wieder gut in Szene. Erst beim 24:10 gelang es den Hausherren, den Satzverlust auf 15:25 zu verschönern. Satz 2 sah jedoch anders aus, Ebern wurde schlampiger. Was vorher klappte, ging nun schief. Satz 2 ging mit 22:25 an den VCH.

Knackpunkt war der dritte Satz, in dem man mit den Gastgebern wieder auf Augenhöhe war. Doch je länger die Begegnung dauerte, deste deutlicher wurde der Kräfteverschleiß beim TVE. Hirschaid konnte im Gegensatz zu den Gästen von der Bank nachlegen. Die Entscheidung fiel erst beim Stand von 35:33 und der 2:1-Satzführung für Hirschaid. Spätestens nach diesem Satz war die Luft bei den "Turnern" raus, Hirschaid gewann den nächsten Satz 25:17. Trainer Horst Hanke wurde nach Spielende deutlich: "Mit diesem engen Kader haben wir in der Landesliga einfach nichts zu suchen!" di TV Ebern: Simon Langenberg, Jürgen Grämer, Edwin Hanke, Nils Menzel, Michael Helbig, Tobias Elflein, Thomas Rupprecht