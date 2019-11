TV Ebern will vorn bleiben

In der Landesliga Nordnordost empfangen die Tischtennisspieler des TV Ebern am Samstag (16.30 Uhr) die TS Kronach. Mit einem Heimsieg über den Tabellensechsten will der Aufsteiger und Spitzenreiter seine Führung verteidigen. Die "Turner" gewannen sechs ihrer bislang sieben Partien, in Hof spielten sie unentschieden. Mit den Kronachern stellt sich der Ranglistensechste vor, der bisher wechselhaft in seinen Leistungen auftrat, jedoch dem Zweiten TTV Altenkunstadt beim 8:8 einen Zähler abknüpfte. Somit sollten die Hausherren gewarnt sein. di