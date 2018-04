TV Ebern verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Mit einem 29:28-Heimsieg haben sich die Eberner Bezirksoberliga-Handballmänner erfolgreich von ihrem heimischen Publikum für diese Saison verabschiedet.



TV Ebern -

HG Hut/Ahorn 29:28

Dabei sah es im ersten Durchgang zunächst gar nicht nach dem benötigen Punktgewinn aus, um den achten Tabellenplatz zu sichern. Bereits in den ersten zehn Spielminuten lief der TV Ebern einem Rückstand hinterher, den der durchsetzungsstarke Görtler über die rechte Seite beim 4:4 ausglich. Doch auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit taten sich die Eberner nach wie vor schwer. Der Angriff agierte gegen die flexible 5:1-Abwehr der Gäste zu unkonzentriert und schenkte einige Bälle her. Auch merkte man am nicht druckvoll genug auftretenden Angriff, dass die notwendige Spannung für ein erfolgreiches Abschneiden noch fehlte.

Die HG Hut/Ahorn zog erneut auf 9:6 davon, bedingt auch dadurch, dass der TVE im ersten Durchgang sechs Zwei-Minuten-Strafen kassierte und somit lange in Unterzahl spielte. Der Rückstand wuchs deshalb bis zur Pause noch auf 8:12 an. Im zweiten Abschnitt blieben die Ahorner weiter bis zum 16:13 in Front, doch dann drehten die Eberner auf und kämpften sich zurück. Ospel hielt gut und vorne waren die Treffer von Müller, Feldmann und Aumüller das Sinnbild für das nun entschlossenere Eberner Spiel. Beim 17:17 war erneut der Ausgleich geschafft, um anschließend erstmalig in Führung zu gehen.

Im Angriff war der TVE mit überfallartigem Umschaltspiel zwar oftmals binnen weniger Sekunden erfolgreich, doch war die Abwehr noch nicht stabil genug, um sich entscheidend absetzen zu können. So kam es nach dem 22:22 zu einer spannenden Schlussphase. Weitere Tore des eingewechselten Haberl und von Joseph Weiß brachten den TVE wieder in Führung. Ahorn vergab die letzte Chance zum Ausgleich mit einem direkten Freiwurf mit der Schlusssirene und so blieb es mit dem 29:28 beim vierten Eberner Heimsieg in der Rückrunde.

Der TV Ebern sichert sich somit dem guten Platz 8 im Endklassement und reist zum Saisonabschluss am Samstag zur SG Marktleuthen/Niederlamitz.

TV Ebern: Weiß (9), Aumüller (4), Feldmann (4), Görtler (4), Müller (3), Geuß (2/1), Haberl (2), Dürrbeck (1), Hippeli, Hohmann, Kammer, Kinder; Ospel, Schad