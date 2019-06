TV Ebern setzt auf neuen Trainer

Die Eberner Fußballer steigen am Samstag, 22. Juni, 15.30 Uhr in die Vorbereitung auf die Saison in der Kreisliga Coburg ein. Man baut auch heuer weiterhin auf talentierte Eigengewächse.

Mit Ralf Baum (Foto) haben die Turner einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Baum war zuletzt Torwart beim Ligakonkurrenten SV Heilgersdorf und musste dort den Weg in die Kreisklasse antreten.

Beim TVE ist es erst einmal das Ziel, nichts mit den unteren Rängen zu tun zu haben. Bis zu dreimal in der Woche bittet Baum seine Mannschaft auf den Trainingsplatz. Bis zum Saisonstart am 28. Juli soll das Team in eine gute körperliche und spielerische Verfassung gebracht werden. Neben den Trainingseinheiten wurden auch mehrere Vorbereitungsspiele vereinbart: Am Donnerstag, 4. Juli, sind die Turner um 18.30 Uhr beim VFR Hermannsberg/Breitbrunn zu Gast, der heuer den Sprung in die Kreisliga Schweinfurt geschafft hat. Am Samstag, 6. Juli, geht es im Anger Stadion gegen den SV Dörfleins. Eine Mannschaft, die derzeit in der Kreisliga Bamberg zu Hause ist, jedoch zuvor über viele Jahre der Bezirksliga angehörte.

Am Sonntag, 14. Juli, geht es um 17 Uhr gegen den TSV Bad Rodach aus der Kreisklasse 3 Coburg. Eine Woche vor dem Saisonstart (Samstag, 20. Juli) endet die Vorbereitungsserie beim Aufsteiger in die unterfränkische Bezirksliga, den Sportfreunde Steinbach. di