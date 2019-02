TV Ebern seht in Gefrees vor hoher Hürde

Auswärts gefordert sind die Handballer des TV Ebern (10.) am Samstag in der Bezirksoberliga Oberfranken. Die "Turner" treten um 19.45 Uhr in der Helmbrechtser Sporthalle beim TV Gefrees (5.) an.

Bezirksoberliga Ofr., Männer

TV Gefrees - TV Ebern Die Mannen um den zurückgekehrten Nils Hohmann erwartet keine leichte Aufgabe, schließlich haben sich die Gefreeser nach ihrem Aufstieg vor zwei Jahren wieder frühzeitig im oberen Tabellenmittelfeld festgesetzt. Nach acht Siegen und vier Niederlagen hat der TVG Tuchfühlung zum dritten Platz. Das Hinspiel gewannen die Gefreeser klar mit 33:26. Im letzten Jahr gab es für die Eberner eine knappe Auswärtsniederlage und einen überzeugenden Heimsieg.

Das Gefreeser Team um Coach Hermanek profitiert in dieser Saison vor allem von der Rückkehr seines lange verletzten Mittelmannes Max Baier, der es nicht nur versteht, die Schützen auf den Halbpositionen um Niklas Beck einzusetzen, sondern stets selbst torgefährlich auftritt. Auch die beiden Linkshänder Hellmuth und Ruckdäschel zählen zu den Torgaranten des TVG. Die Ostoberfranken überzeugen mit ihrem variablen Angriffsspiel in ihren letzten fünf Partien, die sie alle gewannen.

Die zurückliegende Trainingswoche ließ die Handballer des TV Ebern etwas im Zwiespalt zurück. Einerseits lag noch die Euphorie des überraschenden und deutlichen 27:19 gegen Bamberg in der Luft. Andererseits vergrößerte der Blick auf die anwesenden Spieler in den Übungseinheiten die Sorgenfalten der Verantwortlichen, denn fern jeder Bestbesetzung tritt der TVE am Samstag an. Sicher fehlen werden Haberl berufs- sowie Feldmann und Müller verletzungsbedingt, hinter dem Einsatz Geuß stand bis zuletzt ein großes Fragezeichen, zudem lagen einige Spieler mit einer Grippe flach. Dafür kehrt Görtler in den Kader zurück. Und so wird Trainer Kammer vermutlich notgedrungen den Umbruch im Eberner Team weiter forcieren und die Nachwuchskräfte aus der A-Jugend um Groh, Nembach und Ruppert mit viel Spielzeit versehen. Doch hat die Partie gegen Bamberg auch gezeigt, dass sicher die Erfahrung noch fehlt und es körperliche Unterschiede gibt, doch aber auch, dass mit Entschlossenheit auch für die jungen Spieler vieles möglich ist.

Bezirksliga Ofr. West, Frauen

TSV Weitramsdorf II - TV Ebern

Die Damen des TV Ebern (4.) gehen nach dem 21:9 zuletzt gegen Burgebrach II motiviert und voraussichtlich auch fast vollzählig in die Auswärtspartie der Bezirksliga Oberfranken West am Sonntag (14.15 Uhr) beim TSV Weitramsdorf II (außer Konkurrenz). Sie hoffen, die zwei Punkte mitnehmen zu können. Das Hinspiel entschied man nur knapp für sich.

Bezirksklasse Ofr. West, Männer

TV Weidhausen II - TV Ebern II

Krasser Außenseiter ist der TV Ebern II (außer Konkurrenz) in der Auswärtspartie der Bezirksklasse Oberfranken West beim Tabellendritten TV Weidhausen II am Sonntag (18.15 Uhr). 12:38 hieß es schon im Hinspiel aus Eberner Sicht.

Ü-Bezirksoberliga, männl. A-Jgd.

TV Helmbrechts - TV Ebern Hervorragend hat sich bisher die männliche A-Jugend des TV Ebern präsentiert, was der dritte Tabellenplatz belegt. Man traut dem Team auch am Sonntag (16 Uhr) beim TV Helmbrechts (7.) einiges zu. di