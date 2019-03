TV Ebern kann Titel einfahren

Ein Punkt reicht den Tischtennis-Herren I des TV Ebern am Samstag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenneunten RMV Concordia Strullendorf, um die Meisterschaft in der Bezirksoberliga Oberfranken West bereits zwei Spieltage vor Rundenabschluss unter Dach und Fach zu bringen. Das Vorhaben sollte den "Turnern", die bisher eine sehr überzeugende Saison mit 15 Siegen und zwei Remis gespielt haben, keine allzu großen Probleme bereiten.

Alles andere als ein weiterer Kantersieg käme einer großen Überraschung gleich, doch da müssten die Gastgeber schon einen rabenschwarzen Tag erwischen und die Gäste aus Strullendorf über sich hinauswachsen. Die spielerisch bessere Klasse liegt beim Tabellenführer, der in der Vorrunde bereits ein 9:2 in Strullendorf landete.

Schlager bei der Jugend

Am Samstagvormittag um 10 Uhr kommt es zum Spitzenspiel der Bezirksoberliga Oberfranken West der Jungen, wenn der TV Ebern auf den TSV Unterlauter trifft. Die "Turner" führen die Tabelle mit 19:1 Punkten an vor den Gästen, die eine Begegnung weniger bestritten und 17:1 Punkte auf dem Konto haben. Beide Teams sind somit noch ungeschlagen und wissen um die Bedeutung dieser Begegnung. Der Sieger in diesem Kräftevergleich kann wohl die Meisterschaft feiern, wobei es schwerfällt, ein Team zu favorisieren, auch wenn der Heimvorteil für die "Turner" spricht. In der Vorrunde trennten sich die Mannschaften mit einer 7:7-Punkteteilung, die den Hausherren auch diesmal reichen würde, um aufgrund der besseren Satzausbeute den Titel zu gewinnen. Doch bis es so weit ist, werden packende und hochinteressante Auseinandersetzungen erwartet. di