TV Ebern bittet SV Heilgersdorf zum Derby

Der Höhepunkt des Spieltags der Kreisliga Coburg findet heute im Angerstadion statt. TV Ebern - SV Heilgersdorf Der drittletzte Spieltag wird heute um 15.30 Uhr mit dem Derby des TV Ebern gegen den SV Heilgersdorf im Anger Stadion eröffnet. Es ist eine Begegnung, der vor allem bei den Gästen einiges an Bedeutung zukommt. Sie stecken mitten im Abstiegskampf und benötigen dringend jeden Zähler. Derzeit haben sie den Relegationsplatz inne, mit zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer, jedoch auch nur drei Punkte vor den direkten Abstiegsplätzen. Somit stehen die Mannen um Torhüter Ralf Baum, der im kommenden Spieljahr bekanntlich das Eberner Team coachen wird, mächtig unter Druck.

Weitaus lockerer können die Hausherren diese Begegnung angehen, zumal sie sich nach den Punktgewinnen nach der Winterpause ins Niemandsland vorgekämpft haben und es für sie neben dem Derby nur um eine eventuelle Tabellenplatzverbesserung gehen wird. Doch könnte man auch bei einer Niederlage auf einen zweistelligen Platz abrutschen, was auch kein Beinbruch wäre, da der Klassenerhalt in trocknen Tüchern ist. TSV Pfarrweisach - TSV Grub am Forst

Auch für den TSV Pfarrweisach ist die Saison mit derzeit Rang 10 mit 32 Punkten so gut wie gelaufen. Unter Zugzwang steht dagegen der TSV Grub, der mit drei Punkten weniger auf Relegationsplatzinhaber SV Heilgersdorf einen der beiden Abstiegsplätze innehat. Für ihn geht es ums Überleben. Somit müssen sich die Mannen um Spielertrainer Schneidawind auf eine läuferisch starke Gästetruppe einstellen, die bereits zuletzt beim 0:0 gegen Ebern einen Sieg verdient gehabt hätte. di