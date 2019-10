Die Fränkische Schweiz ist bekannt für ihre malerische Karstlandschaft mit tief eingeschnittenen Flusstälern und ihren Burgen. In der Fernsehsendung des bayerischen Rundfunks "Unter unserem Himmel - Auf anderen Wegen in der Fränkischen Schweiz" trifft Filmemacherin Linda Hofmeier Menschen, die in der idyllischen Landschaft, ihren Weg abseits der üblichen Pfade suchen.

Der Sendetermin des TV-Beitrages über die Fränkische Schweiz ist am Sonntag, 27. Oktober, um 20.15 Uhr im BR-Fernsehen. red