TV Augsfeld muss sanieren

Die Vorstands- und Vereinsausschusssitzung beim TV Augsfeld hatte nicht nur terminliche Planungen, sondern auch die gravierenden Schäden am Dach zum Anlass. Sie führen dazu, dass es bei Regen ständig zu Wassereinbrüchen am Gebäude des Vereins kommt. Die Folgen sind nicht absehbar; ein Wassereinbruch hatte bereits an dem elektrischen Schaltkasten zu erheblichen Schäden geführt, den dankenswerterweise die Versicherung übernommen hat.

Inwieweit Folgeschäden an den Dachsparren entstehen, kann noch nicht abgesehen werden, hieß es in der Sitzung. Das bisherige Vorgehen, defekte Stellen am Welleternit ausfindig zu machen und durch Zuschmieren mit teuren Mitteln abzudichten, hat zu keinem bleibenden Erfolg geführt. Die Ursachen sind bekannt, die Kosten immens. Ob eventuell Versicherungsleistungen fließen werden, ist nicht geklärt.

Die sicherste Lösung wäre eine neue Dacheindeckung. Sie kann nur als Gesamtlösung bewältigt werden, aber der Kostenfaktor würde das Vereinskonto auf Jahre belasten oder ein solches Projekt insgesamt unmöglich machen.

Der Verein will sich zunächst über die Fördermöglichkeiten durch Staatsmittel für Sanierungen und bei zusätzlicher Wärmeisolierung des Gesamtdachs informieren. Dann will die Vereinsführung weitersehen und entscheiden, was geschehen soll.

Zweiter ärgerlicher Punkt für den gesunden, aber kleinen Verein ist die Tatsache, dass geplant ist, die derzeitige Beleuchtung auf LED umzustellen, ebenfalls ein deutlicher Kostenfaktor bei der Anschaffung. Aber hier gibt es nur für Großvereine die Möglichkeit, einen Antrag auf Zuschüsse zu stellen, da ein besonders hoher Mindestaufwand von über 16 000 Euro erforderlich ist, um überhaupt Zuschüsse zu generieren. Kleine Vereine könnten sich dabei zusammenschließen, um an die Zuschüsse zu gelangen, so die Rückmeldung der Staatsministerin Dorothee Bär. Der TV sucht interessierte Vereine, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. dk