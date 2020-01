TV Augsfeld baute Schulden ab und muss wieder bauen

Bei seiner Jahresversammlung entschloss sich der TV Augsfeld, neue Wege auszuprobieren. Bei der Zusammenkunft stießen die Mitglieder mit einem Glas Sekt auf den Verein, das 130. Jubiläum und das neue Jahr an.

Die Berichte des Vorstands waren großteils erfreulich. Die wenigen Veranstaltungen wie Kinderfasching, Rosenmontagsball, Johannisfeuer und Theateraufführung mit der Stettfelder Bühne waren erfolgreich und leisteten ihren Beitrag zur Gesamtsituation des TV, der erfolgreich seine Schulden auf einen Schlag verringern konnte, wodurch jahrelange Zahlungen wegfallen und eine deutliche Zinsersparnis zu Buche schlägt.

Der erfolgreiche Sportbetrieb mit Rehasport, Kursangeboten, Regelstunden für alle Altersklassen wird gerne angenommen. Der Sportvorsitzenden Sandra Hofmann machte nur die Beteiligung der Männer an der angebotenen Gymnastik Sorgen, weil offensichtlich Männer nur schwer dazu zu bewegen sind, sich sportlich zu betätigen. Dass der TV Augsfeld im Rahmen seines Reha-Sportangebots zwischen Würzburg und Bamberg fast eine Alleinstellung hat und Zuspruch erhält, wurde begeistert notiert, auch dass sich die zuständigen Übungsleiter ständig auf dieser Schiene sehr kostenintensiv weiterbilden, um immer die neuesten Herausforderungen zu meistern. Von Kommune und Landkreis ist, wie es hieß, dieses einmalige medizinisch begründete Therapieangebot vor allem für Kinder, (noch) nicht registriert und gewürdigt worden, zumal die vom Verein dafür aufgebrachten Mittel deutlich höher liegen als beim Normalsport.

Neue Angebote an die Jugend und die reifere Jugend sind geplant, erste Schnupperstunden zu neuen Sportarten bereits erfolgreich abgelaufen. Geprüft wird auch, ob der erfolgreiche Lauf 10 in Verbindung mit dem BR und BLSV dieses Jahr wieder durchgezogen werden kann.

Was dem Verein Sorgen macht, sind die anstehenden Umstellungs-, Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Der größte Brocken wird dabei für die dringende Dachsanierung angesetzt. Der Geräteraum muss dringend vergrößert werden, weil durch den Sport mit Kindern viele neue Gerätschaften notwendig sind. Der Gasanschluss muss neu überdacht werden, dessen Umstellung jedenfalls erhebliche Kosten verursachen wird. Eine Überdachung des alten Eingangsbereichs ist geplant.

Förderfragen

Die Umstellung der gesamten Beleuchtung auf LED ist wegen des Nichterreichens der Förderuntergrenzen nicht förderbar, so dass der Verein die möglichen 40 Prozent Zuschuss nicht erhält. Der TV wartet auf die Unterstützung durch den Kreisverband des BLSV, der sich beim Sportgespräch in Ebelsbach um die Ansprache mehrerer Vereine kümmern will. Das Ziel: Vereine könnten die Förderuntergrenze auch gemeinsam überschreiten (siehe auch Seite 18)

Hohe Eigenleistung

Der TV hatte 2019 auf die Ankündigung gewartet, dass der Freistaat die Mittel der Sportförderung prozentual deutlich erhöhen wird. Statt der im Raum stehenden Höchstförderung von 55 Prozent gibt es in der Stadt Haßfurt aber nur 25 Prozent, was selbst bei derzeit großzügiger normaler Bezuschussung in der Stadt dem Verein mindestens 60 Prozent finanzieller Eigenleistung abverlangt, was der TV allein nicht stemmen kann, so wurde bedauert. dk