Turnverein unternimmt Wanderung

Der Turnverein Bad Brückenau begibt sich am Sonntag, 22. April, auf eine Wanderung im Saaletal von Aschach nach Haard und Bad Bocklet. Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 10 Uhr an der TV-Halle. Um 10.30 Uhr wandern die Teilnehmer von Aschach entlang der Saale nach Großenbrach und am Osthang des kleinen Mühlbergs nach Haard, wo um 13 Uhr in der "Bärenburg" das Mittagessen eingenommen wird. Um 14.30 Uhr geht es weiter entlang dem Buschgraben, vorbei am Sportplatz und dem Klinikum zum Kurhaus Bad Bocklet. Nach einer Rast im Kurgarten führt der Weg zum Schloss Aschach zum Abendessen. Gegen 19.30 Uhr wird nach Bad Brückenau zurückgefahren. Die meist flache Wegstrecke beträgt 14 Kilometer. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Gäste sind willkommen. Rückfragen beantwortet Wanderführer Gerhard Schumm (Tel.: 09741/5963; 0162/184 04 27). sek