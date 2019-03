Turnverein Jahn 07 verjüngt seinen Vorstand

Der Turnverein Jahn 07 Mühlhausen kann auf eine über hundertjährige Tradition zurückschauen. Wenn der Verein wie bisher weiterarbeitet, stehen auch die nächsten 100 Jahre unter einem "guten Stern".

Im Mittelpunkt steht bei dieser Turngemeinschaft das gemeinsame Erlebnis, wobei junge wie alte Vereinsmitglieder einbezogen werden. Schon in der Mitgliederanzahl kommt zum Ausdruck, dass es einfach Spaß machen muss, hier in Mühlhausen Körperertüchtigung zu betreiben. Die Mitgliederzahl des Turnvereins bewegt sich zwischen 430 und 440, über 110 Mitglieder davon sind Kinder.

Im Turnverein Jahn 07 Mühlhausen gibt es folgende Sparten: Badminton, Männerfit, Freizeit-Basketball, Mädchen-Step, Mach dein Ding (Aerobic), Mittwochsfrauen, Turntiger, Turnflöhe, Turnmäuse, Showtanz Mädchen II, Freitags-Damengymnastik und Samstag-Lauftreff.

Die Turnvereinsvorsitzende Hildgard Pröls, die dem Verein nunmehr schon 16 Jahre vorsteht, begleitete verschiedenste Funktionen im Leitungsgremium. Sie konnte voller Stolz in ihrer Rechenschaftslegung feststellen: "Der Turnverein ist und bleibt nach wie vor in Mühlhausen im Gespräch und ist präsent durch seine Initiativen!" Pröls bat an diesem Abend darum, als Vorsitzende entlastet zu werden, um sich, nachdem sie nunmehr die 60 überschritten habe, mehr um ihre Familie und besonders um ihre Enkel kümmern zu können.

Der neue Vorstand: Die Wahl des neuen Vorstandes stand ganz im Zeichen der Verjüngung. Dem bisherigen 2. Vorsitzenden, Georg Geyer, wurde nunmehr die Leitung des Turnvereins übertragen. Als 2. Vorsitzender wurde der junge Mühlhausener Neubürger Bastian Hirschmann gewählt. Evelin Peters und Elke Morgenroth wurden in ihren Ämtern als Kassier bzw. Schriftführer bestätigt.

Neu ist, dass dem Vorstand jetzt eine umfangreiche Beisitzer-Gruppe von acht vornehmlich Übungsleitern zur Verfügung steht, die Garant dafür sein kann, dass die Vereinsarbeit künftig auf noch breitere Schultern verteilt wird. Die Beisitzer sind: Suanne Klaus, Manuela Seubert, Anja Pickel, Willi Peters, Manuel Hoffmann, Ursula Bechmann, Annalena Klaus und Hildegard Pröls.

Die Geehrten: Als langjährige Mitglieder wurden geehrt: Hanna Schwarm für 60 Jahre; Lore Schmidt, Elfriede Schuster und Cornelia Hoffmann für 40 Jahre sowie Birgit und Elke Morgenroth und Karin Beutel für 25-jährige Mitgliedschaft.

Die scheidende bisherige Vorsitzende Hildegard Pröls wurde noch in der Versammlung einstimmig zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Dieter Gropp