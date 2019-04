Turnverein begibt sich auf Mühlentour

Der Turnverein Bad Brückenau organisiert für Sonntag, 5. Mai, eine Ganztagestour auf dem Premium-Weg "Mühlentour" bei Großenlüder mit Wanderführer Gerhard Schumm. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr an der TV-Halle. Der Bus startet um 9 Uhr. Die Wanderung beginnt um 10 Uhr zwischen Kleinlüder und Hessen-Mühle. Um 12 Uhr wird in der Sieberz-Mühle zum Mittagessen eingekehrt. Kaffeepause ist für 15 Uhr im Restaurant "Jagdhof". Die Heiligkreuz-Kapelle wird um 16 Uhr besichtigt. Um 17.15 Uhr treffen die Teilnehmer in Reinhard's Gasthaus ein, wo der Abend beim Abendessen ausklingt. Gegen 19 Uhr wird dann schließlich die Rückfahrt nach Bad Brückenau angetreten. Die Teilnahme an der Wanderung erfolgt auf eigene Gefahr. Gäste sind willkommen. sek