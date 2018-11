Turniere für die Kleinen

Nach der Premiere im Sommer veranstaltet Brose Bamberg in Zusammenarbeit mit den Regnitztal Baskets und "Junior Franken" im Sommer ein weiteres Turnier der U10- und U12-Basketballer in der Spielform "Drei gegen drei". Am Samstag, 15. Dezember, werden in der Hirschaider Regnitzarena die Sieger ermittelt. Mitmachen können alle Spieler, die bereits in einem Verein aktiv sind. Platz ist für insgesamt zwölf Teams, je sechs pro Altersklasse. Das Online-Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.brosebamberg.de. red