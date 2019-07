Der FC Obereschenbach hält vom 20. bis 22. Juli ein Sportfest ab. Anpfiff ist am Samstag um 17.30 Uhr mit einem Kleinfeldturnier. Am Sonntag steht ab 11.30 Uhr Mittagessen auf dem Programm, ab 14 Uhr findet der "Öschebocher" Vereins-Triathlon statt um 15.30 Uhr beginnen die Werbespiele mit Herrenmannschaften. Am Montag ist um 17.30 Uhr Beginn mit einem Einlagespiel der U9-Jugend. An allen Tagen herrscht Festbetrieb. sek