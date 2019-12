Turnier mit zwölf Teams

Am Samstag, 28. Dezember, findet in der Dreifachturnhalle der Pater-Lunkenbein-Schule das 39. Hallenfußballturnier des TSV Ebensfeld um den Sparkassencup statt. Auch heuer ist es den Verantwortlichen wieder gelungen, ein buntes Teilnehmerfeld mit zwölf Mannschaften von der A-Klasse bis zur Bezirksliga zu gewinnen. Die Vorrundenspiele mit zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften beginnen um 10.30 Uhr, ab 16 Uhr startet die K.-o.-Runde, für die sich die vier bestplatzierten Teams jeder Staffel qualifizieren. Die Siegerehrung schließt sich gegen 18 Uhr im TSV-Vereinsheim an. th Gruppe A: Schwabthaler SV, VfR Johannisthal, FC Adler Weidhausen, ESV Lichtenfels, SV Heilgersdorf, TSV Ebensfeld I Gruppe B: TSV Ebensfeld II, SV Friesen II, Borussia Siedlung Lichtenfels, SpVgg Rattelsdorf, DJK/FC Seßlach, FSV Unterleiterbach