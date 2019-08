Turnier in Küps

Die offene Mannschaftsmeisterschaft um den Bügermeister-Pokal der Marktgemeinde Küps war in den vergangenen Jahren mit jeweils etwa dreißig Mannschaften aus fünf Landkreisen ein voller Erfolg. Dieses Mannschaftsturnier gilt als ideale Vorbereitung für die unmittelbar danach startende Spielserie 2019/20, besonders für neu formierte Doppelpaarungen. Es werden unter anderem Teilnehmer bis in die neu formierten Landesligen erwartet. Die Spiele werden nicht in die offizielle Tischtennisrangliste des BTTV eingegeben.

Das Turnier findet am Wochenende des 7. und 8. September in den beiden Schulturnhallen am Schulzentrum in Küps statt. Ausrichter ist der TTC Tüschnitz. Gespielt wird in Vierermannschaften nach dem Meden-System (A4-B4, A3-B3, A2-B2, A1-B1, DA2-DB2, DA1-DB1).

Meldungen gehen bis Donnerstag, 5. September, an Thomas Förtsch, Roßbachleite 35, 95346 Stadtsteinach (Telefon: 0170/4344558; E-Mail: Thomas.Foertsch@kabelmail.de). Weitere Informationen erteilt auch Karl-Heinz Sladek, Mühlberg 24, 96328 Küps/Schmölz (Telefon: 0160/7134714; E-Mail: karl-heinz.sladek@gmx.de). Die vollständige Ausschreibung gibt es unter www.ttc-tueschnitz.de.

Zeitplan

Samstag, 7. September, ab 10 Uhr: Bezirksligen, Landesligen, Bezirksklasse C/D.

Sonntag, 8. September, ab 10 Uhr: Bezirksklasse A/B. sla