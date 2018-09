Das vierte und letzte Westernreitturnier der Frankenreiner-Serie findet am heutigen Samstag ab 8 Uhr auf der Green Ground Ranch in Failshof bei Burgebrach statt. Erwartet werden spektakuläre Ritte in den Disziplinen Reining und Ranch Riding. Die Höhepunkte sind das Finale der Reining-Sattel-Trophy und ab ca. 17 Uhr das spektakuläre Barrel Racing, bei dem die Pferde in Höchstgeschwindigkeit drei Tonnen umrunden müssen. red