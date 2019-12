Turnier für Jedermann

Der Dartclub Gipsy Ebern richtet am Samstag, 4. Januar, ab 11 Uhr sein traditionelles Dreikönigsturnier aus. Gespielt wird an 17 Boards im Herren- und Dameneinzel. Der Modus sieht vor mindestens Doppel-K.o.-501 (Doppel-Aus). Das Startgeld wird komplett an die Teilnehmer ausgeschüttet. Jeder, der Spaß am Dartspielen hat, ist willkommen. Meldungen nimmt bis spätestens 29. Dezember Sportwart Rainer Dreßel, Telefon 09531/5517, E-Mail biancadressel@t-online, entgegen. Nachmeldungen sind nur bedingt möglich. Der Einsatz beträgt pro Spieler/Spielerin acht Euro. di