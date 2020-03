Turngau-Ehrenmitglied Liselotte Engemann ist tot

Mit Liselotte Engemann hat der Turngau Coburg-Frankenwald eine außergewöhnliche Turnfreundin und Spitzenfunktionärin verloren. Sie starb im stolzen Alter von 95 Jahren.

Ihr turnsportlicher Werdegang begann bereits 1946 als Gründungsmitglied des SV Weidach. Schon damals war sie Abteilungsleiterin für Mädchen und Jugendturnen sowie für die Damengymnastik zuständig. Das brachte sie schnell mit dem Turngau Coburg-Frankenwald zusammen, wo sie zunächst in verschiedenen Ebenen ihr großes Potenzial einbrachte.

Bei den Olympischen Spielen

Als Fachwartin für das Kampfrichterwesen Gerätturnen weiblich war sie - ebenso wie als Landesfachwartin - von 1969 bis 1982 aktiv. Höhepunkt war die Berufung als Kampfrichterhelferin im Kunstturnen weiblich bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Ab 1975 übernahm sie zusätzlich den Posten der Gaufachwartin für Gymnastik und Tanz im Turngau. Zahlreiche Großraumvorführungen an vielen Turnfesten choreografierte sie mit großem Erfolg. 1987 wurde Liselotte Engemann zur stellvertretenden Gauvorsitzenden gewählt. Diesen Posten hatte sie bis zu ihrem Ausscheiden 1990 inne. Auf Grund ihrer großen Verdienste wurde Liselotte 2006 einstimmig zum Ehrenmitglied des Turngau Coburg-Frankenwald gewählt.

Weitere hohe Auszeichnungen wurden ihr von der Gemeinde Weitramsdorf und vom SV Weidach verliehen. Vom BLSV bekam Engemann die höchste Auszeichnung in Gold mit Brillanten, der BTV würdigte Engemann mit dem Ehrenzeichen in Gold mit Brillanten. 1994 erhielt sie das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten und 1997 das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.

"All diese Auszeichnungen sind ihr nie zu Kopf gestiegen. Immer war sie für ihren Turnsport da. Im hohen Alter ließ es sich Liselotte nicht nehmen, bei diversen Siegerehrungen mitzu wirken und die von ihr gestifteten Pokale den Siegerinnen zu überreichen", würdigt Hartmut Jahn, Vorsitzender des Turngaus Coburg-Frankenwald, die Verstorbene. "Ich kann - ich will - ich muss." Dies sei stets ihr Leitspruch gewesen. "Der Turngau Coburg-Frankenwald ist stolz und traurig", so Jahn weiter. "Stolz darauf, eine Turnerin in seinen Reihen gehabt zu haben, die nicht fragte, sondern zur Tat schritt. Traurig, nicht noch einige Zeit einen langen gemeinsamen Weg weiterzugehen. Liselotte Engemann wird in der Geschichte des Turngaues nicht vergessen werden." red