Turnerschaft zeigt ihre Vielfältigkeit

Die Turnerschaft Kronach hat zu ihrem Sport-Aktions-Tag mit vielen Vorführungen und Show-Acts auf dem Gelände der Turnerschaft wieder zahlreiche Besucher angelockt. Für die kleinen Gäste wurde eine Hüpfburg organisiert, für Erwachsene und Jugendliche wurde ein vielfältiges Mitmachprogramm angeboten.

Den sportlichen Auftakt gestalteten die Mädchen vom Gerätturnen um die Trainerinnen Nathalie und Yvonne Ultsch. Mit akrobatischen Einlagen an Reck und Barren beeindruckten diese die Zuschauer und als besondere Highlights boten sie Flick-Flacks und Saltos dar. Die Karatekas zeigten, wie man gezielt Griff-, Schlag- und Tritttechnik effektiv zur Selbstverteidigung einsetzen kann. Beeindruckend dabei war, wie einfach bestimmte Techniken auch zu erlernen sind.

Die Basketball-Männer zeigten in der großen Sporthalle ein packendes Trainingsspiel mit vielen gekonnten Tricks am Ball.

Im Anschluss waren die Cracks vom Badminton gefordert und lieferten sich packende temporeiche Ballwechsel. Die Aerobic-Abteilung um Ute Neumann und Mia Schulz bot ein flottes und actionreiches Fitness-Programm dar, bei dem sogar jeder Zuschauer zum Schwitzen gebracht wurde. Die Frauen zeigten tolle Tanzeinlagen und demonstrierten ihre Agilität und Leichtigkeit.

Danach waren die Kämpfer der Kickbox-, der Aikido- und Brazilian-JiuJitsu-Abteilung im Einsatz. In etlichen Sparringskämpfen begeisterten die Kickboxer um Abteilungsleiter Bernhard Dietz die Zuschauer mit spannenden und harten Trainingskämpfen im Outdoor-Bereich. Auch wenn es hier manchmal ziemlich ruppig zur Sache geht, so sind doch alle Kickboxer so durchtrainiert, dass kaum eine Verletzungsgefahr besteht. Sogar die kleinsten beim Kickboxen, die Kampfkatzen, haben spielerisch eine tolle Vorstellung geboten. Beim Aikido konnte man die ausgeklügelten Kampfsporttechniken bewundern und manch packenden Bodenkampf erleben. Die Spieler der Volleyball-Abteilung animierten auch etliche Zuschauer zum Mitmachen.

Der Erste Vorsitzende der Turnerschaft Kronach, Jörg Schnappauf, spricht im Namen der Vorstandschaft allen Teilnehmern, allen ehrenamtlichen Helfern seinen ausdrücklichen Dank aus und freut sich, dass die Turnerschaft Kronach einmal mehr bewiesen hat, was eine große Gemeinschaft alles leisten und auf die Beine stellen kann. "Diese jährliche Veranstaltung am letzten Juni-Wochenende soll sich in Kronach weiterhin als eine feste Veranstaltung etablieren, zu welcher alle Gäste aus nah und fern herzlich eingeladen sind, das Angebot der Turnerschaft Kronach kennenzulernen, auszuprobieren, mitzumachen und Spaß am Sport zu haben", sagte der Vorsitzende. red